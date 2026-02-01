Tecnologia tra Deep Nude e pregiudizi | contro gli stereotipi si fa strada l’IA femminista

La vicenda di Grok, il software che crea deepfake a sfondo sessuale, ha riacceso il dibattito sui pregiudizi di genere nell’intelligenza artificiale. In Italia, cresce la preoccupazione per come questi strumenti possano alimentare stereotipi e discriminazioni. Gli esperti chiedono regole più stringenti, mentre i produttori si difendono. La questione non riguarda solo la tecnologia, ma anche il modo in cui la società gestisce i pregiudizi.

Pregiudizi di genere nell’intelligenza artificiale, deepfake a sfondo sessuale diventati un caso con Grok. Gli spazi online perpetuano gli stereotipi di coloro che li creano e dai dati inseriti, al momento prevalentemente uomini. Secondo stime rilanciate dal World Economic Forum le donne costituiscono meno di un terzo della forza lavoro IA in tutto il mondo. Un fenomeno globale che sta portando alla costruzione di alternative tecnologiche come la Rete Femminista di IA dell’America Latina e dei Caraibi. La letteratura tecnologica è piena di esempi di pregiudizi di genere. I sistemi di riconoscimento delle immagini hanno faticato a identificare accuratamente le donne, in particolare di colore, portando a identificazioni errate con gravi conseguenze per le forze dell’ordine.🔗 Leggi su Ildenaro.it

Approfondimenti su Grok DeepNude

Iniziative educative come il Memory sul rispetto, adottato a Bari, aiutano gli studenti a riflettere su stereotipi e pregiudizi di genere.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

ESTORSIONI SILENZIOSE: IA E DEEPNUDE, LE NUOVE VIOLENZE CONTRO I MINORI. ll dossier dell'Associazione Meter segnala una crescita preoccupante di casi in cui minori vengono denudati artificialmente con l'IA. "Se parli, le diffondiamo". di Salvo Di - facebook.com facebook