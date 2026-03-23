URBACT, il programma europeo per la cooperazione tra città, offre ai Comuni italiani strumenti, reti e buone pratiche per sviluppare politiche urbane sostenibili, rafforzare competenze e attrarre finanziamenti, favorendo innovazione e inclusione.. Nel contesto delle politiche europee dedicate alla coesione territoriale, URBACT rappresenta uno degli strumenti più efficaci per favorire lo sviluppo urbano sostenibile attraverso la cooperazione tra città. Si tratta di un programma dell’Unione Europea che promuove lo scambio di buone pratiche, conoscenze e soluzioni innovative tra amministrazioni locali, con l’obiettivo di affrontare le sfide urbane in maniera integrata e partecipata. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - URBACT: reti di città per uno sviluppo urbano integrato e sostenibile in Europa

Articoli correlati

Leggi anche: Il nucleare nella pianificazione energetica: l’appello degli innovatori per uno sviluppo sostenibile

Comune di Ancona ed Edma insieme per lo sviluppo infrastrutturale della città: quasi 13 milioni investiti nel capoluogo per le reti gasANCONA - Tra il 2020 e il 2025, Edma Reti Gas, società del Gruppo Estra, ha investito nel territorio del Comune di Ancona circa 10,3 milioni di euro...

Una raccolta di contenuti su URBACT reti di città per uno sviluppo...

Temi più discussi: Programma URBACT IV: aperta la Call 2026 per le Action Networks. Città europee al lavoro per l’attuazione delle strategie urbane; E’ on line la nuova call URBACT Action Networks; Sviluppo urbano, la Calabria guarda all'Europa: l'Assessore Montuoro lancia la nuova Call URBACT 2026; Pianificazione della città notturna, strumenti e politiche.

Sviluppo urbano, la Calabria guarda all’Europa: l’Assessore Montuoro lancia la nuova Call URBACT 2026Aperte le candidature per le Action networks: trenta mesi di cooperazione transnazionale per trasformare le città. Montuoro: «Un'occasione imperdibile per rigenerazione urbana e sostenibilità». cosenzapost.it

A Brindisi la prima riunione ufficiale di Coplace, sette città europee e dei Balcani incontrano la rete delle Case di QuartiereSi è conclusa oggi, 19 marzo 2026, con il darsi appuntamento a Malaga entro il prossimo luglio, la prima riunione ufficiale (Kick-Off Meeting) di CO-PLACE – ... brundisium.net

Borsa, l'Asia cade con Tokyo e Seul. Europa attesa in rosso facebook

"Ci dà un motivo per avere fiducia nell'Europa" "La speranza che i valori fondamentali che uniscono tutti noi non saranno mai buttati via. Su questo avete non solo la mia promessa, ma quella di migliaia di gente che vede l'Europa come casa." Roberta Metsol x.com