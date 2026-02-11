' I venerdì dell' universo' serata dedicata al tema ‘Piccole particelle neutre' con Marco Pallavicini
Venerdì sera alla Sala Estense di Ferrara si tiene il secondo appuntamento de 'I venerdì dell'universo'. La serata, dedicata alle 'Piccole particelle neutre', vede come relatore Marco Pallavicini.
Secondo appuntamento venerdì 13 alle 21 alla Sala Estense di Ferrara, con la storica rassegna di divulgazione scientifica ‘I venerdì dell’universo’, giunta alla sua ventisettesima edizione. La serata dedicata al tema ‘Piccole particelle neutre: un secolo di neutrini in fisica, astrofisica e.🔗 Leggi su Ferraratoday.it
