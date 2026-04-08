Sempre più persone utilizzano Smart TV, ma molti non sono consapevoli dei tracker nascosti inseriti nei dispositivi. Questi strumenti digitali raccolgono informazioni sulle abitudini di visione, come i programmi seguiti e la durata delle sessioni. La presenza di queste tecnologie viene spesso ignorata, anche se possono influire sulla privacy degli utenti. Esistono metodi per bloccare tali tracker e tutelare i dati personali durante l'uso quotidiano del televisore.

La tua Smart TV sembra innocua, ma dietro lo schermo si nascondono piccoli spioni digitali. Parliamo di tracker che raccolgono tutto: cosa guardi, quando lo guardi, e persino per quanto tempo tieni gli occhi incollati a un programma. Alcuni modelli arrivano a registrare le conversazioni captate dal microfono integrato. Secondo un’indagine del 2023, oltre il 70% dei televisori connessi trasmette dati a terze parti senza che l’utente lo sappia. Ogni volta che accendi la TV, inizia una danza silenziosa con inserzionisti e fabbricanti. La privacy Smart TV è diventata un lusso, non un diritto. I dati raccolti servono a profilare: sanno se ami i film horror o le commedie, e rivendono queste informazioni a caro prezzo. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

© Universalmovies.it - I tracker nascosti nelle Smart TV e come bloccarli per una maggiore privacy

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