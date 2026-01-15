Nessun licenziamento e nessuna corsa soppressa | Tua replica ai sindacati

Tua risponde alle accuse dei sindacati, chiarendo che non ci sono licenziamenti né sospensioni delle corse. La replica si concentra sul rispetto degli impegni e sulla volontà di mantenere servizi e occupazione, evidenziando come la mobilitazione sia stata gestita nel rispetto delle norme e delle esigenze dei lavoratori. La posizione dell’azienda mira a rassicurare gli utenti e a favorire un confronto costruttivo con le parti sociali.

Tua ribatte punto per punto alle critiche mosse dalle segreterie regionali dei sindacati dei trasporti, che hanno confermato l'avanzamento in seconda fase della mobilitazione che nei giorni scorsi ha portato allo sciopero dei lavoratori dell'azienda. Su residenze e subaffidamenti, la Tua spa spiega: "Le scelte organizzative adottate dall'azienda, finalizzate all'ottimizzazione dei processi e alla riduzione dei costi, non hanno prodotto alcun esubero di personale. I trasferimenti richiamati dalle organizzazioni sindacali sono avvenuti all'interno dei medesimi distretti territoriali. A titolo esemplificativo, i lavoratori residenti nei comuni di Navelli, Rocca di Mezzo e Castel del Monte svolgeranno servizio nel presidio dell'Aquila, così come avverrà negli altri ambiti territoriali.

