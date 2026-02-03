Montevarchi Scuola Isidoro del Lungo Cuzzoni replica alla Giunta | Nessun allarmismo solo il dovere di chiedere chiarezza

Samuele Cuzzoni, consigliere comunale del PD a Montevarchi, torna a parlare sulla scuola Isidoro del Lungo. Dopo le dichiarazioni degli assessori Brandi e Nocentini, Cuzzoni ribadisce che non c’è da allarmarsi, ma che è importante fare chiarezza sulla situazione. La polemica tra politica locale continua a tenere banco, con Cuzzoni che chiede risposte più precise e trasparenti.

Arezzo, 03 febbraio 2026 – Il consigliere comunale del Partito Democratico di Montevarchi, Samuele Cuzzoni, torna a intervenire sulla vicenda della scuola Isidoro del Lungo replicando alla nota diffusa nelle ultime ore dagli assessori Giacomo Brandi e Sandra Nocentini, in risposta all’interrogazione presentata in Consiglio comunale. «Prendo atto delle dichiarazioni degli assessori Brandi e Nocentini in merito alla mia interrogazione», afferma Cuzzoni, sottolineando come dalle stesse parole degli amministratori emerga la conferma della fondatezza della segnalazione avanzata. «Le infiltrazioni d’acqua ci sono state – osserva – così come si è verificato un episodio che ha riguardato un lampione nel piazzale esterno della scuola». 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Montevarchi. Scuola Isidoro del Lungo, Cuzzoni replica alla Giunta: «Nessun allarmismo, solo il dovere di chiedere chiarezza» Approfondimenti su Isidoro del Lungo Scuola Isidoro del Lungo: gli Assessori Brandi e Nocentini replicano a Cuzzoni Gli assessori Brandi e Nocentini rispondono alle accuse di Cuzzoni sulla sicurezza della scuola Isidoro del Lungo. Sanità, Tomasi e Veneri (Fdi): “Fare chiarezza sulla possibile chiusura del punto nascita di Montevarchi, la giunta deve chiedere un'ulteriore proroga?” I consiglieri regionali di Fratelli d’Italia Alessandro Tomasi e Gabriele Veneri chiedono chiarezza sulla possibile chiusura del punto nascita di Montevarchi. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Isidoro del Lungo Argomenti discussi: Montevarchi, infiltrazioni di acqua alla scuola primaria Isidoro Del Lungo. Il consigliere Cuzzoni chiede interventi; Scuola Isidoro del Lungo: gli Assessori Brandi e Nocentini replicano a Cuzzoni; Scuola Del Lungo: Infiltrazioni d’acqua; Scuola Isidoro del Lungo | gli Assessori Brandi e Nocentini replicano a Cuzzoni. Scuola Isidoro del Lungo: gli Assessori Brandi e Nocentini replicano a CuzzoniMontevarchi, Infondati allarmismi legati alla sicurezza, solo polemica sterile ... msn.com Scuola del Lungo: Infiltrazioni d’acquaIl consigliere del Pd. Samuele Cuzzoni. ha presentato un’interrogazione. sul problema in consiglio . msn.com Per NON dimenticare... Classe 5A Scuola Primaria Isidoro Del Lungo I.C. Petrarca - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.