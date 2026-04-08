A Roma è aperta una mostra dedicata a Dante Ferretti, scenografo pluripremiato con una carriera ricca di successi. L’esposizione presenta più di quaranta opere originali che illustrano il suo percorso professionale e le tecniche utilizzate nel suo lavoro. L’evento offre ai visitatori l’opportunità di approfondire la figura di Ferretti attraverso i suoi progetti più significativi.

Cosa: Una grande esposizione di oltre quaranta opere originali dedicata alla straordinaria carriera e al processo creativo del pluripremiato scenografo Dante Ferretti. Dove e Quando: L’evento si tiene presso i Musei di San Salvatore in Lauro a Roma, ed è aperto al pubblico dal 17 aprile al 19 luglio 2026. Perché: Per immergersi nella dimensione artigianale e visionaria del grande cinema internazionale, scoprendo come l’ispirazione pittorica di un maestro riesca a trasformare un semplice bozzetto in un immaginario iconico. Il fascino immortale della settima arte risiede spesso in ciò che accade prima ancora del primo ciak, quando l’immaginazione prende forma sulla carta per diventare spazio, luce e pura materia narrativa. 🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - I segreti di Dante Ferretti in mostra a Roma

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