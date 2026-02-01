Carnevale di Fano 2026 la kermesse firmata Dante Ferretti | video

Il Carnevale di Fano 2026 è iniziato con il botto. Circa 10mila persone hanno assistito all’apertura dell’evento, tra carri colorati e musica. La prima sfilata si è svolta domenica 1 febbraio, con una parata ricca di spettacoli e tanta allegria. La manifestazione è stata firmata da Dante Ferretti, che ha portato un tocco speciale alla festa. Ora i cittadini attendono le prossime due giornate di sfilate, con i carri pronti a sorprendere ancora.

In 10mila all'apertura dell'evento più atteso dai fanesi e non solo. Ecco i carri di domenica 1 febbraio, alla prima delle tre sfilate. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Carnevale di Fano 2026, la kermesse firmata Dante Ferretti: video Approfondimenti su Carnevale Fano Il Carnevale di Fano entra nel vivo: eletta la Splendida e oggi arriva Dante Ferretti Il Carnevale di Fano si anima con la cerimonia di elezione della Splendida, tra maschere, musica e allegria. Carnevale di Fano, vola la mongolfiera: la firma il maestro Dante Ferretti Il Carnevale di Fano 2026 si apre con un manifesto d’autore firmato dal maestro Dante Ferretti, noto per le sue prestigiose collaborazioni nel cinema. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Carnevale Fano Argomenti discussi: Carnevale di Fano 2026, stop al debutto: rinviata la sfilata dei bambini; Il Carnevale di Fano 2026 prende il via con il tre volte Premio Oscar Dante Ferretti e 12 carri allegorici; Fano 2026, l’anno della svolta: dal Carnevale ai grandi eventi nel segno di Vitruvio; I seicento anni di storia del Carnevale di Fano. Carnevale di Fano, viabilità, divieti e navette gratuiteTutte le modifiche alla viabilità in vigore nelle giornate delle sfilate dei carri allegorici lungo viale Gramsci ... ilmetauro.it Fano 2026, svolta internazionale: dal Carnevale alla firma di VitruvioGrandi eventi in calendario, si parte domenica con i carri. L'individuazione della Basilica di portata mondiale Il 2026 segna per Fano un passaggio storico di portata mondiale. La recente individuazio ... youtvrs.it Il Carnevale di Fano 2026, cinema e cartapesta con Dante Ferretti direttore artistico Il tre volte Premio Oscar Dante Ferretti firma il Manifesto d’Autore e un carro allegorico, trasformando il Carnevale di Fano in un grande set a cielo aperto ispirato al cinema - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.