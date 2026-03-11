Dante Ferretti un Premio Oscar come testimonial

Dante Ferretti, noto per aver vinto un Premio Oscar, si trova ad Ancona, città dove ha iniziato la sua carriera e girato i primi due film. Durante un evento, ha condiviso alcune sue impressioni sulla città e sul suo percorso professionale, sottolineando il legame con il luogo in cui ha mosso i primi passi nel mondo del cinema. La sua presenza ha attirato l’attenzione degli spettatori presenti.

Ancona è meravigliosa, qui è cominciata la mia carriera, ho girato i miei due primi film: "Le prigioniere dell'isola del diavolo" e "Il giustiziere dei mari", poi con Fellini, ci siamo ispirati proprio ad Ancona per "E la nave va" nel 1983; ora stiamo lavorando a un grande progetto, voglio essere un testimonial della bellezza della mia regione". Queste le parole di Dante Ferretti tre volte Premio Oscar per la scenografia ("The Aviator" 2005, "Sweeney Todd" 2008 e "Hugo Cabret" 2012) per la candidatura di Ancona Capitale Italiana della Cultura 2028. Il Maestro marchigiano firma la direzione artistica del Museo della civiltà del mare...