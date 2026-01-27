Allo Spazio Cti lo spettacolo Cha-u-kao

Da firenzetoday.it 27 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Cha-U-Kao, musa ispiratrice del pittore Toulouse-Lautrec, compare in molti dei suoi quadri. Personaggio molto amato nella Parigi di fine Ottocento, colpisce Lautrec per la sua prorompente vitalità. Ballerina del Moulin Rouge, la clownessa Cha-U-Kao deve il suo nome d’arte alla pronuncia delle.🔗 Leggi su Firenzetoday.itImmagine generica

Approfondimenti su Cha U Kao

Allo Spazio CTI lo spettacolo "Il desiderio di Aladino"

Epifania allo Spazio Kairos: in scena lo spettacolo 'Tutti a scuola! La Befana vi aspetta'

Il 6 gennaio alle 16:30, allo Spazio Kairos di Torino, si terrà lo spettacolo

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Cha U Kao

Sassari, Poetry Slam allo Spazio BunkerRiparte a Sassari la stagione del Poetry Slam allo Spazio Bunker , con una nuova serie di appuntamenti dedicati alla poesia orale, alla parola performativa e all’incontro tra voci, linguaggi e comunit ... mediterranews.org

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.