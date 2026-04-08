I match dei Qualifiers della Billie Jean King Cup 2026 saranno trasmessi in diretta su SuperTennis. Il torneo prevede incontri tra diverse nazioni per determinare le qualificate alla fase finale. Il programma dettagliato dei match include varie partite che si svolgeranno nelle prossime settimane, con le date e i luoghi ancora da definire. La copertura garantirà lo streaming degli incontri principali durante tutto il periodo dei Qualifiers.

Il programma dei Qualifiers che assegnano un posto alla fase finale di Billie Jean King Cup 2026 a Shenzhen: le sfide trasmesse in diretta su SuperTennis, SuperTenniX, SuperTennis Plus in programma il 9 e 10 aprile Si gioca in Australia, alla John Cain Arena, a Melbourne, in uno degli showcourt di Melbourne Park, teatro dell’Australian Open. Le padrone di casa sono in vantaggio 8-3 nel bilancio degli scontri diretti. Di fronte due delle quattro nazioni ad aver preso parte a tutte le edizioni della manifestazione. L’Australia ha vinto sette volte la Billie Jean King Cup (1964-1965, 1968, 1970-1971, 1973-1974). Questo la rende la terza nazionale più titolata nella storia della manifestazione dietro USA (18) e Repubblica Ceca (11). 🔗 Leggi su Sportintv.eu

© Sportintv.eu - I match di Qualifiers della Billie Jean King Cup 2026 in diretta su SuperTennis

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"Questa squadra include il cuore di quella che lo scorso anno ha vinto la Billie Jean King Cup in Cina, un trionfo che, per come è maturato, ha confermato le qualità tecniche delle nostre giocatrici, il loro attaccamento alla maglia della Nazionale e lo spirito di g - facebook.com facebook