Pagelle Como Milan | Maignan insuperabile Rabiot domina Il talento di Nico Paz non basta ai lariani
Le pagelle di Como-Milan analizzano le prestazioni dei giocatori nel recupero della 16ª giornata di Serie A, evidenziando i protagonisti e i momenti chiave dell'incontro. Maignan si distingue come figura insuperabile, mentre Rabiot si conferma punto di forza a centrocampo. Nonostante il talento di Nico Paz, i lariani non riescono a ottenere il risultato sperato. Di seguito, i voti e le valutazioni dei principali protagonisti della sfida.
Si chiude Como Milan, con il successo dei rossoneri contro i lariani nella sfida valida recupero della 16a giornata di Serie A. Di seguito le nostre pagelle dedicate ai protagonisti scesi in campo al Sinigaglia. COMO – Butez 5; Van der Brempt 5, Ramon 5.5, Kempf 6.5 (46' Diego Carlos 6), Moreno 5; Da Cunha 6.5 (60' Caqueret 6), Perrone 6; Vojvoda 5.5 (66' Kuhn 6), Nico Paz 7, Baturina 7 (60' Rodriguez 6); Douvikas 6. MILAN – Maignan 8; Gabbia 6, Tomori 7, De Winter 6, Bartesaghi 6; Saelemaekers 7 (86' Athekame s.v.), Rabiot 8, Modric 7.5 (86' Jashari s.v.), Fofana 5.5 (70' Ricci 6); Nkunku 6.5 (62' Fullkrug 6. 🔗 Leggi su Calcionews24.com
