I grilli per la testa | da Spazio Cultura Libreria Macaione la presentazione del libro di Ignazio Romeo

Da Spazio Cultura Libreria Macaione si è tenuta la presentazione del libro “I grilli per la testa” scritto da Ignazio Romeo. L’evento ha visto la partecipazione di autori e lettori, con interventi dedicati all’opera e alle sue tematiche. La presentazione si è svolta in modo pubblico e aperto, coinvolgendo il pubblico presente e gli appassionati di letteratura.

Da Spazio Cultura Libreria Macaione la presentazione del libro di Ignazio Romeo, “I grilli per la testa”. Dialogano con l'autore Maria Giuliana e Salvatore Costantino.Gli uomini dell’età del libro avranno ancora un posto, nell’età di internet e della democrazia digitale? Le grandi trasformazioni. 🔗 Leggi su Palermotoday.it Leggi anche: “Nessun ritorno”: da Spazio Cultura la presentazione libro del libro di Adelaide J. Pellitteri "Il reduce": da Spazio Cultura la presentazione del libro di Federico AnselminiVenerdì 6 marzo, alle ore 17:30, a Spazio Cultura Libreria Macaione, a Palermo, incontro con Federico Anselmini autore del libro “Il reduce”: un... La montagna mia non muore, Martina Picca ai mercoledì coi grilli per la testaMartina Picca l'8 aprile alle ore 17,30 in Libreria Romagnosi nell’ambito dei mercoledì coi grilli per la testa, rassegna letteraria dedicata alle opere di autori piacentini, presenta La montagna m ... ilpiacenza.it Torna Libri Liberi, la rassegna che porta la letteratura nelle carceriRiparte da Roma, dall'Istituto Penale per i Minorenni di Casal del Marmo, la nuova edizione di Libri Liberi, la rassegna che porta i grandi capolavori della letteratura all'interno delle carceri. ansa.it