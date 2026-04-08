Domani alle 18 si terrà la presentazione del nuovo libro di Ilaria Cesarini presso la libreria Qb in piazza Pacciardi a Grosseto. Il volume si intitola

’I fiori bruciano’ è il titolo del libro di Ilaria Cesarini (nella foto) che sarà presentato domani alle 18 nella libreria ’Qb’, in piazza Pacciardi, a Grosseto. Con l’autrice dialogherà il poeta e critico David La Mantia, in un incontro aperto al pubblico. "In questo volume – dice La Mantia – ci si trova di fronte a uno scarto dalla vita reale, a un ’tempo sbagliato’, a qualcosa che è accaduto ed ha cambiato per sempre, senza che nessuno se ne sia accorto, i paradigmi del vivere". Il libro si muove intorno a una riflessione essenziale: la compresenza, nell’esperienza umana, di ciò che fiorisce e di ciò che si consuma. Come osserva l’autrice, il ’fiorire’ e il ’bruciare’ non sono dimensioni opposte, ma convivono, attraversando continuamente la vita e aprendo alla possibilità di un’interezza. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - ’I fiori bruciano’ nel libro di Cesarini

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