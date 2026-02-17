Valeria Serofilli ha attirato molte persone alla presentazione del suo nuovo libro,

Pisa, 17 febbraio 2026 - Gran successo di pubblico e critica in occasione della presentazione del nuovo libro della scrittrice Valeria Serofilli dal titolo "Il cappello a fiori (Appointment in Samarra)" fresco di stampa per Leonida Editrice di Reggio Calabria. Un pomeriggio di parole, musica e fiori nella suggestiva Sala Regia di Palazzo Gambacorti di Pisa. A dialogare con l'Autrice è stato Franco Donatini mentre la stessa Serofilli ha guidato il pubblico dentro le pagine di questa sua quattordicesima pubblicazione. Le letture sono state affidate all’autrice e a Valentina Rosanna Lo Bello, mentre il violoncello del giovane Niccolò Paci ha accompagnato la serata con interventi musicali che hanno intrecciato parola e suono, evocando gli haikù dedicati a Vivaldi contenuti nel libro. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Successo di pubblico per la presentazione del libro "Il cappello a fiori"

Presentazione del libro “La separazione delle carriere dei magistrati” del pubblico ministero Gennaro VaroneGennaro Varone, pubblico ministero di Pescara, presenta il suo nuovo libro “La separazione delle carriere dei magistrati” presso la Fondazione La Rocca, affrontando il tema della riforma e chiarendo le implicazioni pratiche di questa proposta.

Frosinone, successo per la presentazione del libro di Filippo Cannizzo "Scampoli di felicità. Bellezza, gentilezza, cura per rammendare l’orizzonte"A Frosinone, sabato 24 gennaio 2026, si è svolta con successo la presentazione del libro di Filippo Cannizzo,

ENG SUB | The Outcast Season 2 | Yuewen Animation

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.