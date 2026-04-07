Il Valtiberina Tennis verso il debutto nella D1 femminile

Il Valtiberina Tennis si prepara a disputare la sua prima partita nella Divisione 1 femminile. La gara si svolgerà domenica 12 aprile e vedrà le atlete affrontare la prima sfida stagionale. La squadra ha concluso le sedute di allenamento e ha comunicato le giocatrici impegnate per l’incontro. La partita si terrà in casa e rappresenta il primo impegno ufficiale nel massimo campionato regionale femminile.

Arezzo, 7 aprile 2026 – Il Valtiberina Tennis è pronto a debuttare nella D1 femminile. Domenica 12 aprile è in programma il turno inaugurale del campionato regionale che vedrà la prima squadra del circolo di Sansepolcro vivere una trasferta sul campo dell’At Bibbiena, dando il via alla fase a gironi che aprirà il lungo cammino che condurrà verso la C. La formazione del Valtiberina Tennis è reduce dalla promozione dalla D2 conseguita nel 2025 e, di conseguenza, scenderà in campo con l’obiettivo di ben figurare anche nella categoria superiore per confermare il percorso di crescita compiuto negli ultimi anni dal movimento femminile. Il... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il Valtiberina Tennis verso il debutto nella D1 femminile Il Valtiberina Tennis è campione regionale nella Coppa di Doppio TpraArezzo, 26 marzo 2026 – Il Valtiberina Tennis è campione regionale di TPRA femminile nella Coppa di Doppio 2026. Il Valtiberina Tennis è campione regionale nella Coppa di doppio amatorialeLa squadra femminile di Sansepolcro ha trionfato nella fase finale del circuito federale. Temi più discussi: Prende il via in Valtiberina PIÙ Gioco MENO Azzardo 2.0; Calcio: a reti bianche sia il Trestina, sia il Sansepolcro. Grosseto promosso in C; I rossoblù oggi nello stadio-talismano di Sansepolcro. Montevarchi al bivio per la salvezza. Il Valtiberina Tennis verso il debutto nella D1 femminileIl calendario della D1 continuerà con l’impegno del 19 aprile sul campo del Match Ball Firenze che sarà poi seguito da due turni tra le mura amiche del PalaPiccini in programma domenica 26 aprile con ... lanazione.it Il Valtiberina Tennis è campione regionale nella Coppa di doppio amatorialeLa squadra femminile di Sansepolcro ha trionfato nella fase finale del circuito federale. La vittoria ha aperto le porte per la finale nazionale dove il Valtiberina Tennis rappresenterà la Toscana ... arezzonotizie.it Il Valtiberina Tennis è campione regionale nella Coppa di Doppio TPRA - facebook.com facebook