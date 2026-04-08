I democratici USA invocano il 25° emendamento per rimozione Trump

I democratici negli Stati Uniti hanno avanzato una richiesta formale di applicare il 25° emendamento per rimuovere il presidente in carica. Tra le motivazioni, alcuni membri del partito hanno sollevato dubbi sulla stabilità mentale del leader, sostenendo che questa possa compromettere le funzioni dell’incarico. La questione viene discussa in un contesto di tensioni politiche e critiche nei confronti dell’attuale amministrazione.

Tra i democratici c’è chi solleva la questione dell’insanità mentale del presidente Donald Trump, che dovrebbe essere sollevato dall’incaric o. Tra i repubblicani c’è chi rimarca che è tempo che il presidente cerchi un pronunciamento del Congresso sulla guerra in Iran. Decine di parlamentari democratici hanno chiesto la rimozione di Trump dall’incarico, invocando il 25° emendamento o altri strumenti costituzionali, dopo le dichiarazioni di ieri, in cui ha affermato che la civiltà iraniana “morirà stanotte” senza un accordo entro la scadenza delle 20 negli Stati Uniti (le 2 di notte in Italia). Trump ha fatto poi marcia indietro dichiarando un cessate il fuoco con l’Iran per due settimane, ma nelle ultime ore c’è stato un gran movimento da parte dei democatrici. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - I democratici USA invocano il 25° emendamento per rimozione Trump Leggi anche: Dem invocano 25° emendamento per Trump Leggi anche: Protetto: Il tabù è rotto: ora anche i conservatori invocano il 25esimo emendamento contro Trump Democrats Call to Remove Trump Over Greenland Remarks Argomenti più discussi: Usa: i democratici invocano 25° emendamento per rimozione Trump; Sono sempre di meno a seguire Trump sull'Iran. I dem invocano il 25° emendamento, lo scarica pure Tucker Carlson; Ha perso la testa: l'onda social contro Trump che minaccia di annientare l'Iran; Parlamentari dem USA, 'da Trump minacce squilibrate, va fermato'. #Iran, #Trump: un grande giorno per la pace mondiale. L’accordo con Teheran “vittoria totale e completa” Usa - #IranWar - facebook.com facebook I “big money will be made” di cui parla Trump paiono i 2 mil $ che l’Iran estorcerà a ogni singola nave a Hormuz. Prima della guerra il passaggio era free. Un disastro economico (inflazione e aumento di diesel e benzina), politico, morale, tra kompromat e affari x.com