Dem invocano 25° emendamento per Trump

I Democratici Yassamin Ansari, Ed Markey e Sydney Lamlager hanno chiesto di invocare il 25° emendamento contro Donald Trump, in relazione alle sue recenti dichiarazioni e azioni sulla Groenlandia. La richiesta mira a valutare la capacità dell’ex presidente di esercitare il suo ruolo, sollevando questioni sulla stabilità e l’idoneità alla guida. La discussione si inserisce nel contesto delle tensioni politiche attuali negli Stati Uniti.

0.30 I dem Yassamin Ansari,Ed Markey e Sydney Lamlager Dove chiedono che sia invocato il 25° emendamento contro Trump per le sue azioni sulla Groenlandia. Altri invece ne chiedono l'impeachment, strada molto difficile visto che i repubblicani hanno la mag gioranza alla Camera e al Senato.Questo emendamento consente di rimuovere il presidente senza presentare accuse precise,basta che il vice presidente e la maggioranza del gabinetto trasmettano una lettera al Congresso sostenendo che non è in grado di esercitare i suoi poteri.🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

