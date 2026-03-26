Protetto | Il tabù è rotto | ora anche i conservatori invocano il 25esimo emendamento contro Trump
Recentemente si è assistito a un cambiamento nel panorama politico, con alcuni conservatori che hanno chiesto di attivare il 25esimo emendamento contro l’ex presidente. La richiesta riguarda questioni di salute e capacità di governare. Finora, questa richiesta era stata considerata inedita tra i membri del partito di appartenenza dell’ex presidente. La discussione si è concentrata su eventi recenti e sulle implicazioni per la stabilità politica.
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