Protetto | Il tabù è rotto | ora anche i conservatori invocano il 25esimo emendamento contro Trump

Recentemente si è assistito a un cambiamento nel panorama politico, con alcuni conservatori che hanno chiesto di attivare il 25esimo emendamento contro l’ex presidente. La richiesta riguarda questioni di salute e capacità di governare. Finora, questa richiesta era stata considerata inedita tra i membri del partito di appartenenza dell’ex presidente. La discussione si è concentrata su eventi recenti e sulle implicazioni per la stabilità politica.