La Lega ha presentato una proposta di legge che prevede sanzioni penali per chi costringe una persona a indossare o a non indossare il velo. La norma introduce un nuovo reato, definito come la costrizione all’occultamento, e prevede multe e carcere per chi viola questa disposizione. La proposta viene avanzata in occasione della festa della donna.

Un disegno di legge per vietare l’uso del velo nei luoghi pubblici, intervenendo più duramente su chi obbliga le proprie figlie a indossarlo. Per la giornata delle donne, la Lega annuncia una proposta di legge per combattere il velo in nome della dignità e libertà delle donne. In realtà, il testo è stato depositato in Senato lunedì scorso, primo firmatario Gianmarco Centinaio. Il disegno di legge si compone di quattro articoli. Punta a modificare una legge anti terrorismo del 1975, che vieta l’uso di caschi protettivi all’aperto, nata negli anni di Piombo per colpire i manifestanti “mascherati” nei cortei. A quelli il partito di Matteo Salvini aggiunge ora una specifica sul velo e “gli indumenti o accessori di qualsiasi tipo di origine etnica, culturale o religiosa”. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - La proposta della Lega per la festa della donna: multa e carcere per vietare il velo

