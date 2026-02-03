I Concerti di Golfo mistico al Chiatamone- The Magic of the Clarinet
Sabato 7 febbraio alle 18, il Chiatamone ospita un nuovo appuntamento della stagione I Concerti di Golfo mistico. Sul palco si esibirà il clarinettista in un concerto intitolato
Sabato 7 febbraio, alle ore 18, nuovo appuntamento della stagione I Concerti di Golfo mistico al Chiatamone con il concerto "The Magic of the Clarinet". Protagonista il clarinettista toscano Giovanni Lanzini. In programma musiche di A. Vivaldi, W.A. Mozart, G. Puccini, A. Piazzolla. Canta Napoli 2.0: La grande festa della canzone napoletana approda al Teatro Totò Torna a Napoli l’omaggio ai grandi maestri della musica partenopea con Micky Sepalone, Angela Piaf e la Canta Napoli Band .🔗 Leggi su Napolitoday.it
I Concerti di Golfo Mistico al Chiatamone - pianoforte a 4 mani
Sabato 13 dicembre alle ore 18, presso la Chiesa delle Crocelle, si terrà un concerto del duo pianistico spagnolo formato da Pedro Valero e Miguel Angel Rodriguez.
I Concerti di Golfo mistico al Chiatamone - "Suoni migranti" con il Counter DUO
Il ciclo di concerti Golfo mistico al Chiatamone riprende sabato 17 gennaio alle ore 18 con l’evento
