I Concerti di Golfo mistico al Chiatamone - Aura Trio

Sabato 14 marzo alle ore 18 nella Chiesa delle Crocelle al Chiatamone si svolge il concerto dell'Aura Trio, composto dalla violinista Simona Foglietta, dalla violoncellista Maria Antonietta Gramegna e dalla pianista Anna Rosaria Valanzuolo. L’evento fa parte dei Concerti di Golfo mistico al Chiatamone e si concentra sull’esecuzione musicale di tre artisti che si esibiranno insieme.

I Concerti di Golfo mistico al Chiatamone Sabato 14 marzo alle ore 18, nella Chiesa delle Crocelle al Chiatamone, concerto dell'Aura Trio formato dalla violinista Simona Foglietta, dalla violoncellista Maria Antonietta Gramegna e dalla pianista Anna Rosaria Valanzuolo. In programma musiche di Clara Schumann e Elfrida Andrée. San Valentino. A Napoli arriva Gocciolove, la campagna di Gocciole "per i cuori spezzati" Elvira Notari - oltre il silenzio: proiezione del documentario al Metropolitan per la Giornata internazionale della donna . 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Articoli correlati

I Concerti di Golfo mistico al Chiatamone- The Magic of the ClarinetSabato 7 febbraio, alle ore 18, nuovo appuntamento della stagione I Concerti di Golfo mistico al Chiatamone con il concerto "The Magic of the...

I Concerti di Golfo mistico al Chiatamone - "Suoni migranti" con il Counter DUOI Concerti di Golfo mistico al ChiatamoneSabato 17 gennaio, alle ore 18, riprende la stagione concertistica presso la Chiesa delle Crocelle al...

Contenuti utili per approfondire I Concerti di Golfo mistico al...

Discussioni sull' argomento Il tour di Massimo Ranieri fa tappa in Sardegna: ecco dove e quando; Weekend a Napoli: Eventi, Cose da fare, Spettacoli e Concerti dal 5 all’8 marzo 2026; Bloccati in Sri Lanka dopo i concerti: conservatori italiani in attesa del rientro; Debutto a Bologna per la violinista Gasparini e il pianista Malignan.

Concerti e live dagli abissi per Centenario del Palio del GolfoEntra nel vivo l'estate del Centenario del Palio del Golfo della Spezia con un programma a base di musica, una mostra collettiva sulle tradizioni marinare, la sfilata notturna delle borgate e la ... ansa.it

I Concerti di Golfo mistico al Chiatamone "Dal lirismo al virtuosismo" Sabato 28 febbraio alle ore 18, nella bellissima Chiesa delle Crocelle al Chiatamone, nuovo appuntamento della stagione. Protagonisti il giovane e virtuoso violoncellista Alessandro Mauriel - facebook.com facebook