Guidati da Skillherz studenti sul set con troupe e attori professionisti

Gli studenti di Skillherz hanno avuto l’opportunità di lavorare sul set di un cortometraggio, affiancando attori e professionisti del cinema. Sono entrati in un ambiente reale, dove hanno potuto mettere in pratica le competenze acquisite a scuola e capire cosa serve per lavorare nel settore. È un’esperienza che apre le porte al mondo del lavoro, dando loro la possibilità di sperimentare in prima persona come si lavora dietro le quinte di un film.

ORIENTAMENTO. Dalla Formazione scuola lavoro al set di un vero cortometraggio: con Skillherz gli studenti entrano in un contesto produttivo reale, affiancando professionisti del cinema e sperimentando sul campo competenze trasversali oggi decisive per l’ingresso nel mondo del lavoro. Accanto alla troupe di Oki Doki Film, al regista Beppe Tufarulo e agli attori Giorgio Marchesi e Antonia Fotaras, che hanno girato il cortometraggio «Le Faremo Sapere», ora nella shortlist 2026 del Premio David di Donatello, c’era anche un gruppo selezionato di studenti delle superiori che aveva partecipato alla Formazione scuola lavoro gestita da Skillherz all’interno del progetto «Settima Arte» di Oriocenter. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Guidati da Skillherz studenti sul set con troupe e attori professionisti Approfondimenti su Skillherz Studenti Gli attori di doctor who delusi dai loro anni sul set La regina Camilla è andata sul set della seconda stagione di "Rivals". E ha dato il ciak agli attori La regina Camilla ha fatto il suo debutto sul set della seconda stagione di Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Skillherz Studenti Guidati da Skillherz studenti sul set con troupe e attori professionistiDalla Formazione scuola lavoro al set di un vero cortometraggio: con Skillherz gli studenti in un contesto produttivo reale ... ecodibergamo.it

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.