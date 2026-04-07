Una mujer par Berto | in scena la compagnia Gli amici del veterinario
La compagnia Gli amici del veterinario presenta “Una mujer par Berto”, uno spettacolo che narra le vicende di Adalberto Saltafossi, un uomo del paese noto per la sua vita ai margini della comunità. Dopo aver spesso frequentato l’unico bar del luogo, dove consumava il suo drink preferito, si trova improvvisamente a ricevere in eredità una grande fortuna lasciata da uno zio recentemente scomparso in America.
Adalberto Saltafossi, macchietta del paese che vive ai bordi della società, assiduo frequentatore dell’unico bar, dove consuma a “uffo”, all’improvviso diviene titolare di una favolosa fortuna a lui lasciata dall’unico zio deceduto in America. Gli avvocati giunti appositamente dagli U.S.A. per certificargli l’eredità, gli pongono pure la clausola voluta dallo zio per entrarne in possesso: essere sposato con almeno un figlio legittimo.Gli amici del bar, non senza interesse, si mettono subito al lavoro per rendere nulla la clausola, essendo Adalberto celibe e senza figli. Riuscirà Berto a convolare a nozze?Lo scoprirete solo assistendo allo spettacolo che verrà rappresentato a Budrio, al Teatro Consorziale. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
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