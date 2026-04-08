I cantanti Desire François e Cassiya ospiti della comunità mauriziana catanese

Il 5 aprile, in occasione della Pasqua, la comunità mauriziana di Catania ha ospitato per la prima volta dopo molti anni due artisti provenienti da Mauritius, Desire François e il gruppo Cassiya. L’evento ha visto la partecipazione di numerosi membri della comunità, che hanno potuto ascoltare le esibizioni di queste voci note nel panorama musicale. La serata ha rappresentato un momento di incontro culturale e tradizione locale.

In occasione della Pasqua, il 5 aprile, dopo tanti anni, per la prima volta, abbiamo accolto una voce d'oro da Mauritius: il gruppo di cantanti ‘Desire François e Cassiya’. L'intera comunità mauriziana in Europa si è riunita per celebrare questi momenti gioiosi insieme. L'evento è stato. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it La comunità mauriziana catanese celebra la festa dell'indipendenzaNella giornata di ieri, anche a Catania la comunità mauriziana ha celebrato il 58° anniversario dell’Indipendenza e il 34° anniversario della... Leggi anche: Sanremo 2026, la scaletta della finale: cantanti, ospiti e orari