Sanremo 2026 la scaletta della finale | cantanti ospiti e orari

La finale di Sanremo 2026 si avvicina e si prepara ad accogliere cantanti, ospiti e pubblico. La settimana dedicata al festival ha visto esibirsi diversi artisti e protagonisti dello spettacolo, mentre le polemiche non sono mancate. La serata conclusiva si terrà il 28 febbraio, entrando nel vivo con le ultime esibizioni e le premiazioni previste in serata.

La lunga settimana di Sanremo 2026 volge al termine. È stato un viaggio tra parole, musica, momenti di spettacolo e le immancabili polemiche e, finalmente, la sera del 28 febbraio, siamo pronti a goderci la serata finale. Sabato 28 febbraio, in programma le esibizioni di tutti i 30 i Big scelti da Carlo Conti per animare questa edizione del Festival, pronti a sfidarsi all'ultima nota per raggiungere l'ambito podio. Ma sul palco del Teatro Ariston c'è spazio anche per alcuni ospiti speciali, oltre alla co-conduttrice di tutte le serate, la popstar internazionale Laura Pausini. La scaletta della finale (in ordine alfabetico) Tornano sul palco del Teatro Ariston i 30 Big di questa edizione del Festival, riproponendo tutte le canzoni in gara. 🔗 Leggi su Dilei.it

