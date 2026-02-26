È ufficiale | Comanducci si candida Il centro sinistra va verso Vincenzo Ceccarelli

In questo momento, si conferma la candidatura di un rappresentante del centro sinistra, mentre il fronte avversario si orienta verso un altro candidato. La politica locale sta vivendo una fase di definizione delle posizioni, con le voci che si trasformano in decisioni concrete. Le settimane a venire saranno decisive per capire come si svilupperà il quadro politico in città.

Sono giorni di assestamento per la politica aretina. Ma anche momenti in cui le voci diventano ufficialità. Arriva infatti il quarto candidato a sindaco: è Marcello Comanducci, che sarà appoggiato da liste civiche. Ex assessore della prima giunta Ghinelli, ideatore della Città del Natale e primo.

Elezioni, il Pd indica all’Alleanza Progressista Vincenzo Ceccarelli come candidato a SindacoArezzo,19 febbraio 2026 – Elezioni amministrative 2026: l’Assemblea comunale del Partito Democratico indica all’Alleanza Progressista Vincenzo...

Hub urbano, Forlì candida il centro storico e va a caccia di fondi regionali: "Vogliamo rigenerare il cuore della città"L’iniziativa punta dunque a trasformare il centro storico in un polo più attrattivo e vivibile, dove commercio, artigianato e spazi pubblici si...

Marcello Comanducci fa un passo in avanti: La candidatura? Stiamo valutando. C'è tanto da fare per la città. Credo ci sia da fare ancora tanto per questa città – prosegue Marcello Comanducci - bisogna dare delle risposte agli aretini in modo più mirato. Ci sono tante cose da fare.

Fratelli d'Italia al bivio tra sostegno ad Angiolini Sugar (Evento inatteso e strabiliante) e confronto con Comanducci - Gamurrini. Riunioni incrociate del partito della Meloni e dei civici mentre la lista di mister moda piace. L'obiettivo: tenere tutti insieme

Situazione di stallo nel centrosinistra, che ha deciso di rinviare la scelta definitiva. Vincenzo Ceccarelli rilancia la richiesta di primarie per individuare il candidato, mentre Marco Donati avrebbe respinto la proposta, annunciando invece la presentazione di una