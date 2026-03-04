Campionato regionale Nuoto Grosseto grandi risultati Paioletti e Giovi dettano legge

Durante i campionati regionali di nuoto, i atleti di Grosseto hanno conquistato numerose medaglie grazie alle prestazioni di Alice Paioletti e Matilde Giovi. Entrambe le nuotatrici hanno ottenuto risultati di rilievo nelle rispettive gare, portando alto il nome della società di appartenenza e contribuendo a un intenso fine settimana di competizioni. La competizione si è svolta con un grande afflusso di pubblico e numerosi partecipanti.

Pioggia di medaglie per Alice Paioletti e Matilde Giovi (nella foto) ai campionati regionali di nuoto. A Livorno, nella piscina ’La Bastia’, sono andati in scena i campionati femminili all’insegna di ottimi risultati per la società Nuoto Grosseto. Ottime le prestazioni di Alice Paioletti che, nella categoria Juniores 2010, ha conquistato il campionato regionale nei 50, 100, 200 dorso, nei 50, e 100 stile libero ed il terzo posto nei 200 stile libero: cinque primi posti ed un terzo per la nuotatrice grossetana. Splendida anche la prestazione di Matilde Giovi che ferma il cronometro ai suoi personali stagionali e conquista nella categoria Cadette l’oro nei 100 dorso, l’argento nei 50 e 200 dorso. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Campionato regionale. Nuoto Grosseto, grandi risultati. Paioletti e Giovi dettano legge La Chimera Nuoto vince otto medaglie al Campionato Regionale AssolutoArezzo, 10 dicembre 2025 – La Chimera Nuoto vince otto medaglie al Campionato Regionale Assoluto Tre ori, due argenti e tre bronzi: la società ha... Tre argenti per la Chimera Nuoto al Campionato Regionale Indoor di FondoEx ferrovia Arezzo–Fossato, un patrimonio da salvare… ma qui s’è perso pure il treno Oh Arezzo, il campo largo ha calato l’asso: Ceccarelli candidato... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Nuoto Grosseto Temi più discussi: Nuoto, Virtus Buonconvento trionfa: Lucatelli record italiano e medaglie azzurre; Campionato italiano Cross categoria Allievi. Banca Tema al settimo posto nazionale; Regional Championship. Grosseto Swimming, great results. Paioletti and Giovi lead the way. Grande successo per la Kairos Nuoto Lamezia ai Campionati Regionali Esordienti A e BSono state 13 le società protagoniste dei Campionati Regionali di Nuoto Esordienti A e B, che si sono disputati nell’ultimo weekend all’interno della piscina comunale Salvatore Giudice di Lamezia Te ... strettoweb.com Due ori per i Master della Chimera Nuoto ai campionati regionalidi Livorno. La manifestazione, riservata agli atleti adulti con più di venticinque anni di età, ha impegnato sette nuotatrici e nuotatori aretini che hanno ben figurato nel confronto con avversari dal ... teletruria.it Grosseto Sport - Il nuoto giovanile protagonista a Follonica: torna la 13ª edizione della Coppa Esordienti facebook