Due squadre Pordenonesi in vasca per i campionati italiani invernali giovanili di nuoto

Due squadre di nuotatori provenienti dalla provincia sono impegnate in una competizione nazionale invernale che si svolge fino al 2 aprile presso lo stadio del nuoto di Riccione. La manifestazione coinvolge diverse categorie giovanili e vede la partecipazione di atleti di vari livelli provenienti da tutta Italia. La gara si svolge nelle vasche dell’impianto, che ospita le sessioni di qualificazione e le finali.

Sono in corso fino al 2 aprile i campionati italiani giovanili in programma allo stadio del nuoto di Riccione. Un appuntamento che rappresenta un banco di prova per gli atleti che si troveranno a sfidarsi per il podio di ogni singola disciplina.Nel caso del Pordenonese si sono qualificati dodici. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it Articoli correlati Chimera Nuoto: record di quarantuno medaglie ai Campionati Toscani GiovaniliArezzo, 13 marzo 2026 – Un record di quarantuno medaglie per la Chimera Nuoto ai Campionati Toscani Invernali Giovanili di Livorno. Il futuro del nuoto italiano in vasca a Riccione: via ai Criteria giovanili. Oltre 2 mila atleti in garaLo Stadio del Nuoto di Riccione si prepara ai Criteria Nazionali Giovanili, la manifestazione che rappresenta il più importante appuntamento... Tutto quello che riguarda Due squadre Discussioni sull' argomento Comitati Federbocce - Osoppana, storica promozione in Serie A2; Il calcio Dilettanti è al verde: perse tre squadre ogni anno; Tabellino partita Team Giorgione vs Pordenone; Pordenone: a fuoco la cucina del locale Friends in via Cavallotti. Gli Under 10 sono scesi in campo per il torneo in casa, come sempre con due squadre. Abbiamo visto due facce molto diverse: una squadra determinata, che ha dato il massimo e ha cercato di mettere in pratica tutto il lavoro fatto in settimana; l’altra invece è s - facebook.com facebook Non è impresa di tutti i giorni portare due squadre in vetta alla classifica: ci è riuscita la Tonno Callipo che, già capolista in B1 femminile, ha aggiunto anche la maschile in Serie B. Per leggere la notizia completa, trovi il link in bio. x.com