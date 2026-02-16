I servizi segreti italiani cercano personale | i profili lavorativi richiesti

Il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza di Palazzo Chigi ha aperto nuove posizioni di lavoro perché cerca personale qualificato. La campagna di reclutamento mira ad assumere figure professionali che entreranno in servizio nel 2026. Tra le richieste ci sono esperti di tecnologia e analisti, per rafforzare la rete di intelligence italiana.

Raoul Bova e Beatrice Arnera insieme nel cast di 'Amici Comuni'. Il video Il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza ha avviato la campagna di reclutamento per il 2026: si cercano "talenti al servizio dell'Italia" Ci sono delle posizioni lavorative aperte nei servizi segreti italiani. Il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza di Palazzo Chigi ha avviato la campagna di arruolamento per nuove figure professionali da inserire in organico nel 2026. Le competenze richieste rientrano nel campo delle tecnologie avanzate, sicurezza digitale, terrorismo, "Osint" e economico finanziario.🔗 Leggi su Today.it

Nel cuore del potere romano, si riaccende il dibattito sulla necessità di riformare i servizi segreti italiani.

L'intelligence italiana ha avviato una nuova campagna di assunzioni, puntando a trovare professionisti specializzati in tecnologie avanzate e sicurezza digitale.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.