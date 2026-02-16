I servizi segreti italiani cercano personale | i profili lavorativi richiesti
Il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza di Palazzo Chigi ha aperto nuove posizioni di lavoro perché cerca personale qualificato. La campagna di reclutamento mira ad assumere figure professionali che entreranno in servizio nel 2026. Tra le richieste ci sono esperti di tecnologia e analisti, per rafforzare la rete di intelligence italiana.
Il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza ha avviato la campagna di reclutamento per il 2026: si cercano "talenti al servizio dell'Italia" Ci sono delle posizioni lavorative aperte nei servizi segreti italiani. Il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza di Palazzo Chigi ha avviato la campagna di arruolamento per nuove figure professionali da inserire in organico nel 2026. Le competenze richieste rientrano nel campo delle tecnologie avanzate, sicurezza digitale, terrorismo, "Osint" e economico finanziario.
Come e perché Giorgia Meloni vuole riformare i servizi segreti italiani
Nel cuore del potere romano, si riaccende il dibattito sulla necessità di riformare i servizi segreti italiani.
"Il tuo talento al servizio dell'Italia": gli 007 italiani cercano personale da assumere
L'intelligence italiana ha avviato una nuova campagna di assunzioni, puntando a trovare professionisti specializzati in tecnologie avanzate e sicurezza digitale.
L'Italia cerca nuovi agenti per i servizi segreti, aperto il bando: ecco i requisiti e come candidarsi
I Servizi Segreti Italiani cercano personale: profili richiesti e guida alla candidatura
L'intelligence italiana apre le porte a nuovi 007. Al via la campagna di reclutamento: dal cyber all'ecofin, ecco le competenze richieste per entrare nel mondo dei servizi segreti.
