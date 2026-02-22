L’ex Pop Up abbandonato Per ora niente hotel | Si cercano investitori

L’ex Pop Up, ormai abbandonato, non ospita ancora un hotel perché le autorità cercano investitori. La causa risiede nel mancato interesse di aziende interessate a riqualificare l’area. All’esterno, le persone camminano, portano a spasso i cani e pedalano, ma all’interno si vedono solo tracce di passato: sabbia, strutture di skate e assi di legno. La zona rimane vuota, in attesa di una proposta concreta. La speranza è che arrivino opportunità concrete per riqualificarla.

© Ilrestodelcarlino.it - L’ex Pop Up abbandonato. Per ora niente hotel: "Si cercano investitori"

Fuori le persone corrono, passeggiano con il cane e vanno in bicicletta. Dentro, invece, solo i resti di quello che c’è stato: la sabbia dei vecchi campi da beach volley, la struttura della pista da skate in completo abbandono, le assi di legno dove una volta trovavano spazio i tavolini, un paio di quei container verdi ’Evergreen’ a cui quasi tutti in città si erano affezionati. Lo ’scorcio’ è in gran parte coperto da rovi, erbacce e acqua stagnante. Questo quello che rimane del Darsena Pop Up, chiuso a dicembre 2023 per far spazio all’arrivo - che allora sembrava imminente - di un hotel di lusso. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it Investitori attratti dalla Marina: rilevati tre hotelTre hotel sono stati acquistati negli ultimi mesi, e un quarto dovrebbe aprire entro l’estate. Juventus, Balzarini “Niente centrocampisti, si cercano i terzini”La Juventus ha rivisto le proprie priorità di mercato, lasciando da parte la ricerca di un centrocampista. The Impossible Life Of Arnold Schwarzenegger: Why You Have No Excuses Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: L’ex Pop Up abbandonato. Per ora niente hotel: Si cercano investitori; Ralph Lauren apre un pop-up al Rosapetra di Cortina per le Olimpiadi; Brett Johnson punta sugli eventi per diversificare l’espansione estera; Gianfranco Mascia presenta a ’Pop Up’ la sua canzone dedicata a Laura Santi. Ami brilla a Noto con un pop-up nell’ex chiesa di Sant’Agata, oggi concept store di PozziLeiL’iniziativa nasce appunto dalla collaborazione con PozziLei, già partner di lunga data del marchio ma per la prima volta coinvolti in un evento congiunto. Il risultato è un progetto retail unico che ... milanofinanza.it Dopo l'ottimo “Fear Fun”, Father John Misty era tornato con un album che lo aveva proiettato fra i musicisti più influenti della sua generazione. Abbandonato per sempre il paradigma alt-folk, aveva dato vita a 11 canzoni in bilico tra pop e rock, soul e gospel, co - facebook.com facebook