chiesti 122 milioni agli ex manager della popolare di bari fallita

Il Tribunale di Bari ha condannato la Banca Popolare di Bari al pagamento di circa 122 milioni di euro in favore degli ex manager, tra cui Marco Jacobini e Gianluca Jacobini, coinvolgendo anche la società di revisione Pwc. La decisione si inserisce nel contesto della crisi e del fallimento della banca, evidenziando le responsabilità di alcuni ex dirigenti e amministratori. Dall’inventario della Veneto Banca emergono inoltre opere d’arte di valore, tra cui quadri di Tiziano e Murano.

Dall’inventario della fu Veneto Banca spuntano quadri del Tiziano e opere di Murano. Il Tribunale civile di Bari ha emesso una delle decisioni più pesanti nella partita post-crac della Banca Popolare di Bari (oggi BdM Banca): l’istituto è stato condannato al risarcimento per circa 122 milioni di euro ritenendo colpevoli Marco Jacobini (all’epoca presidente), il figlio Gianluca Jacobini (ex vicedirettore generale), altri ex amministratori e sindaci e la società di revisione Pwc. 🔗 Leggi su Laverita.info

Ex vertici della Banca popolare di Bari e società di revisione condannati a pagare 122 milioni: “Responsabili del crac”Il tribunale civile di Bari ha condannato ex vertici e la società di revisione PricewaterhouseCoopers a pagare 122 milioni di euro, ritenendoli responsabili della gestione che ha portato al fallimento della Banca popolare di Bari.

Crac Banca Popolare di Bari, condanne per gli ex vertici: risarcimento da 122 milioniIl tribunale civile di Bari ha stabilito un risarcimento di circa 122 milioni di euro ai danni dei vertici dell’ex Banca Popolare di Bari, in seguito al suo fallimento.

