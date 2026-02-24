Roma così supermercati e anziani venivano colpiti con tecniche di distrazione | 7 arresti

A Roma, sette persone sono state arrestate dopo aver messo a segno furti e rapine utilizzando tecniche di distrazione, soprattutto ai danni di anziani e supermercati. Gli investigatori hanno scoperto che i criminali approfittavano di momenti di confusione o distraevano le vittime con stratagemmi ben studiati. Le operazioni di polizia hanno portato all’arresto degli sospettati, che avevano già messo a segno diversi colpi in diverse zone della città.

Sette persone sono state arrestate negli ultimi giorni a Roma nell’ambito di una serie di operazioni della Polizia di Stato contro i reati predatori. Gli arresti sono avvenuti in diversi quartieri della Capitale, dove ladri e rapinatori hanno agito soprattutto nei supermercati, nelle gallerie commerciali e nelle strade affollate, utilizzando spesso la tecnica della distrazione per colpire le vittime, in particolare donne anziane. Le operazioni sono state condotte per contrastare l’aumento dei furti e delle rapine ai danni di cittadini e attività commerciali. Sette arresti in pochi giorni: il bilancio della Polizia di Stato Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, il bilancio degli ultimi giorni vede 7 arresti eseguiti dagli agenti impegnati nel contrasto ai reati predatori nella Capitale. 🔗 Leggi su Virgilio.it

Roma, peculato e circonvenzione di anziani e soggetti fragili: 8 arrestiRoma, otto persone sono state arrestate per peculato e circonvenzione di anziani e soggetti fragili, dopo che i Carabinieri del NAS di Roma hanno scoperto un sistema di appropriazione indebita.

Dal litorale agli ospedali di Roma Nord per derubare gli anziani: 2 arrestiDue uomini sono stati arrestati dalla polizia di Roma nel quartiere Gemelli, dopo un’indagine coordinata dalla Procura, per aver commesso numerosi furti ai danni di anziani lungo il litorale e negli ospedali di Roma Nord.

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: Isola Farnese, dopo il crollo il Campidoglio stanzia un milione di euro per ripristinare l'area; El Mencho trovato grazie agli spostamenti della sua amante: così è stato ucciso il narcos; Omicidio Cornelia, tragedia annunciata. Ora sul quartiere potrebbe calare il 'marchio' della zona rossa; I pentiti di Airbnb.

La crisi intorno a Roma. Chiudono supermercati Coop e SupercontiSono circa 520 i lavoratori e le lavoratrici a rischio tra Toscana, Umbria, Abruzzo, Marche e Lazio. Ventiquattro i punti vendita della rete commerciale per i quali è stata annunciata la dismissione, ... romatoday.it

Lavorare in Pam: oltre 140 opportunità nei supermercati a Roma, Lazio e ItaliaIl Gruppo Pam, storica realtà della Grande Distribuzione Organizzata, ha avviato un importante piano di reclutamento per potenziare la propria rete di vendita su scala nazionale. L’iniziativa offre la ... msn.com

Istruttore vs funzionario tecnico Roma Capitale: ma è davvero così logorante il lavoro di funzionario Ho bimbo piccolo e voglio continuare ad avere una vita, mi sto così demoralizzando e spaventando che sto pensando di rinunciare e accettare istruttore..Non - facebook.com facebook

La grande ritirata intorno a Roma. Così Coop si lascia alle spalle soci furiosi e territori in crisi ift.tt/UEhWI9T x.com