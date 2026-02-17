Grasso | Attacchi scomposti così il governo delegittima i magistrati in prima linea

Il leader del Partito Democratico, Lorenzo Grasso, ha denunciato che i recenti attacchi del governo ai magistrati sono

Grasso lancia l’allarme: “Attacchi alla magistratura, il governo rischia di delegittimare chi indaga”. L’ex presidente del Senato e procuratore nazionale antimafia, Piero Grasso, ha espresso forti preoccupazioni per un clima di crescente pressione sulla magistratura italiana. Le sue dichiarazioni, rilasciate il 17 febbraio 2026, denunciano un’azione di delegittimazione nei confronti dei magistrati impegnati in indagini complesse, con particolare riferimento alla riforma della giustizia in corso e alle sue possibili conseguenze. L’intervento di Grasso riapre un dibattito cruciale sull’indipendenza della giustizia e sul ruolo del potere politico nel rispetto dell’autonomia del sistema giudiziario.🔗 Leggi su Ameve.eu

La candidata di Avs dalla Germania critica il governo italiano, sottolineando come la sinistra nostrana abbia trasformato la paura in un metodo di opposizione.

