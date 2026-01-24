Afghanistan Tajani | Onore ai 53 caduti italiani Erano in prima linea

Il ministro degli Esteri Tajani ha reso omaggio ai 53 italiani caduti in Afghanistan, molti dei quali decorati con medaglie al valore militare, tra cui medaglie d'oro e d’argento. Ricordare il loro sacrificio è importante per mantenere viva la memoria di chi ha dato la vita in servizio. La loro presenza in prima linea testimonia l’impegno e la dedizione del nostro Paese nelle missioni internazionali.

"Posso soltanto dire che ci sono 53 caduti italiani, molti dei quali decorati al valore militare, alcune medaglie d'oro, alcune medaglie d'argento. Abbiamo avuto più di 700 feriti durante la missione in Afghanistan. Non possiamo che rendere onore a questi nostri militari che essendo caduti erano in prima linea''. Il ministro degli Esteri e il vicepremier Antonio Tajani è intervenuto a proposito delle dichiarazioni del presidente degli Stati Uniti Donald Trump che ha minimizzato l'impegno degli alleati Nato in Afghanistan. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Critiche Trump ai soldati Nato in Afghanistan, Tajani: “Onore ai militari italiani caduti”Recenti dichiarazioni di Trump criticano l’impegno della Nato in Afghanistan, sottolineando una presunta distanza tra le truppe alleate e le operazioni sul campo.

