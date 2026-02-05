La Roma si avvicina al match contro il Cagliari con buone notizie da Dybala. L’attaccante sembra aver superato i problemi fisici e potrebbe essere della partita lunedì sera allo Stadio Olimpico. La squadra ha bisogno di punti per muoversi più in alto in classifica e non può permettersi ulteriori passi falsi. La sfida si presenta come un banco di prova importante in vista della corsa alla Champions League.

Ci si avvicina alla 24ª giornata di Serie A e per la Roma è già tempo di snodo decisivo. Roma-Cagliari andrà in scena lunedì 9 febbraio alle ore 20:45 allo Stadio Olimpico, in una sfida che i giallorossi non possono permettersi di sbagliare nella corsa alla Champions League. Il calciomercato invernale è ormai alle spalle e a Trigoria sono arrivati quattro nuovi innesti offensivi, ma nonostante ciò Gasperini non si è detto del tutto soddisfatto. Il problema resta lo stesso dall’inizio della stagione: la mancanza di gol, un limite che continua a condizionare il rendimento della squadra. Nella sfida della scorsa settimana contro l’Udinese, al di là delle diverse interpretazioni sul risultato, un aspetto è apparso evidente: l’assenza di Paulo Dybala, fuori per infortunio, si è fatta sentire. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma, Dybala verso il rientro: segnali positivi in vista del Cagliari

Approfondimenti su Roma Cagliari

Nell’ultima partita del 2025, la Roma ha ottenuto una vittoria importante contro il Genoa, con il risultato di 3-1.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Roma Cagliari

