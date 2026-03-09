Calcio Napoli segnali positivi dall’infermeria | fiducia per il rientro di McTominay Lobotka verso il recupero

Il Calcio Napoli ha comunicato segnali positivi dall'infermeria riguardo ai giocatori McTominay e Lobotka. Si prevede il ritorno di McTominay, mentre Lobotka potrebbe essere disponibile già per la partita di sabato. La squadra si sta preparando per le prossime sfide con queste notizie sui recuperi.

Buone notizie dall’infermeria del Calcio Napoli: fiducia per il rientro di McTominay e possibile recupero di Lobotka già per la sfida di sabato. Lo staff monitorerà anche le condizioni di Vergara. Il Calcio Napoli si prepara a tornare in campo per la prossima sfida di campionato contro il Lecce e lo staff tecnico guidato da Antonio Conte farà il punto sulle condizioni fisiche di alcuni giocatori della rosa. Tra i giocatori sotto osservazione c’è Vergara. Come riportato dal quotidiano, “il Napoli tornerà ad allenarsi domani per preparare la sfida al Lecce. Lo staff tecnico valuterà le condizioni di Vergara, alle prese con una fascite plantare”. 🔗 Leggi su 2anews.it

