Omaggio a Dario Fo e Franca Rame per festeggiare i 120 anni della Cgil

Questa mattina, a Milano, si è svolto un evento per celebrare i 120 anni della Cgil. Sul palco, un omaggio teatrale e musicale dedicato a Dario Fo e Franca Rame, con letture e performance organizzate dall’Associazione Secondo Maggio. Contestualmente, si è aperto il ciclo “Officina del pensiero”, promosso dalla Casa della Cultura e InnovareXIncludere, che affronta temi come le transizioni, i conflitti sociali, le disuguaglianze e i femminismi. Un’occasione per ricordare figure storiche e

Un omaggio teatrale e musicale a Dario Fo, con letture e performance a cura di Associazione Secondo Maggio, e un ciclo, Officina del pensiero, realizzato con la Casa della Cultura e InnovareXIncludere sui temi "caldi", come transizioni, conflitti sociali, disuguaglianze e femminismi. La CGIL presenta oggi un ricco palinsesto culturale in occasione dei 120 anni della CGIL a Milano (1906–2026) che intreccia storia del movimento sindacale, cultura, formazione, diritti e partecipazione, con l'obiettivo di rafforzare il legame tra lavoro, cittadinanza e produzione culturale. Tra i primi appuntamenti una lezione concerto sulla Costituzione (il 12 febbraio dalle 11 alle 13, Camera del Lavoro Sala Buozzi) con Fabio Caon, Gherardo Colombo, Debora Migliucci, per citarne alcuni.

