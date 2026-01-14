HeArt for Gaza | alla Biblioteca Passerini-Landi i disegni dei bambini palestinesi
Alla Biblioteca Passerini-Landi di Piacenza debutta
Trasformare il dolore in espressione, la paura in testimonianza. Arriva a Piacenza, alla Biblioteca comunale Passerini-Landi, la mostra itinerante "HeArt for Gaza children's art from the genocide". L'esposizione, curata dal Coordinamento per Gaza di Piacenza, raccoglie oltre 40 opere realizzate. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
