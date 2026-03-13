HeART of GAZA la mostra di disegni di bambine e bambini palestinesi approda a Parma

Lunedì 16 marzo alle 17 al Laboratorio Aperto del Complesso di San Paolo si terrà l'inaugurazione di heART of GAZA, una mostra di disegni realizzati da bambine e bambini palestinesi tra i 3 e gli 11 anni. La rassegna, già presentata in più di 150 città italiane, presenta opere che riflettono le esperienze di giovani artisti provenienti da Gaza.

La mostra è stata ideata nel giugno 2024 da Mohammed Timraz (Deir al Balah, Gaza) e l’artista e illustratrice Feile Butler (Sligo, Irlanda). Mohammed gestiva un caffè a Gaza, ma i bombardamenti lo hanno raso al suolo: ha cominciato così a farsi carico dei più fragili fra i fragili distribuendo acqua e creando laboratori di disegno dove i bambini potessero raccontare con le immagini il dramma della guerra. Lo scambio e il confronto tra Mohammed (nel frattempo vincitore di un assegno di ricerca all’Università di Parma) e Feile hanno portato al progetto della mostra. Insieme hanno selezionato una quarantina di disegni realizzati da bambine e bambini nella “Tenda degli Artisti” allestita a Deir al Balah, nel cuore della Striscia di Gaza. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

