Crema ucciso a sprangate in strada | fermato un 17enne

A Crema, un giovane di 20 anni è stato ucciso in strada durante un episodio di violenza. Secondo le fonti, l’aggressore ha prima colpito la vittima con una spranga, poi l’ha preso a calci e infine le ha inflitto una coltellata. La vittima, di origine egiziana, è deceduta poco dopo. Un 17enne è stato fermato in relazione all’episodio.

Lo ha preso a calci, lo ha colpito con una spranga e poi gli ha sferrato una coltellata: è morto così Hamza Salama, 20 anni, egiziano. Il pestaggio lunedì sera al culmine di una lite, a Crema, poco dopo le 22.30. Sospettato dell'aggressione mortale è un 17enne, marocchino, incensurato come la vittima che è stato fermato. Inutile l'intervento dei sanitari che hanno tentato invano di rianimare il 20 enne, morto poco dopo in ospedale. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Crema, ucciso a sprangate in strada: fermato un 17enne Aggressione choc per strada a Crema: ventenne ucciso a sprangateUn episodio di violenza ai danni di un giovanissimo a Crema, in provincia di Cremona. Ragazzo 20enne morto a Crema, ucciso a sprangate in strada a San Bernardino: identificato il presunto killerUn cittadino egiziano di 20 anni è morto a Crema dopo essere stato aggredito a sprangate e coltellate nel quartiere San Bernardino. Temi più discussi: Brutale omicidio: ragazzo di 20 anni ucciso a sprangate in mezzo alla strada - BresciaToday; Crema, ventenne ucciso a coltellate e sprangate. Identificato l’aggressore, ha 17 anni; Ragazzo aggredito per strada a Crema, morto in ospedale. Sospettato un 17enne; Pasquetta di sangue a Crema. Morto ventenne per strada a San Bernardino, ucciso a sprangate. Hamza Salama morto a Crema, ucciso a sprangate in strada a San Bernardino: il presunto killer è un 17enneUn giovane di origine egiziana è morto a Crema dopo un'aggressione nel quartiere San Bernardino: fermato un 17enne marocchino dai carabinieri ... virgilio.it Ragazzo di 20 anni massacrato in strada a colpi di spranga e coltellate a Crema: identificato l’aggressore, indagini in corsoBrutale omicidio a San Bernardino: 20enne egiziano ucciso con spranga e coltello, l'aggressore marocchino è ricercato ... ilfattoquotidiano.it La tragedia a Crema: nonostante i lunghi tentativi di rianimazione, ma non c'è stato nulla da fare - facebook.com facebook Un ragazzo di 20 anni è morto in ospedale dopo aver subito un’aggressione a Crema, in provincia di Cremona, colpito con un'arma da taglio e da colpi di spranga. L'aggressore sarebbe già stato preso x.com