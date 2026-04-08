Gueye nei guai al confine | denuncia per patente falsa il giallo

Durante un controllo di frontiera, la polizia ha contestato l’autenticità della patente di un calciatore che rientrava in Italia dalla Slovenia. L’atleta, che milita in una squadra di Serie A, è stato denunciato per uso di atto falso al momento del controllo al valico di Fernetti, nel comune di Monrupino. La vicenda è ancora al vaglio delle autorità competenti, senza ulteriori dettagli disponibili al momento.

Idrissa Gueye, attaccante dell’Udinese, è stato denunciato per uso di atto falso dopo che la polizia di frontiera ha contestato l’autenticità della sua patente al valico di Fernetti, nel comune di Monrupino, durante il rientro in Italia dalla Slovenia. L’episodio è avvenuto nella settimana precedente l’impegno di Pasquetta contro il Como. Il numero 7 bianconero si trovava a bordo del proprio veicolo quando gli agenti hanno riscontrato irregolarità nel documento di guida, rendendo impossibile l’utilizzo dell’auto per il tragitto verso Udine. A causa del fermo del mezzo, il calciatore senegalese ha dovuto richiedere l’aiuto di un’altra persona per poter tornare a casa. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Gueye nei guai al confine: denuncia per patente falsa, il giallo Guai per il talento dell'Udinese Gueye: guida con patente falsa, fermato al confine con la SloveniaIl ritorno in campo da protagonista nel secondo tempo nel bel pareggio contro il Como. Idrissa Gueye fermato con una patente falsa al confine con la Slovenia: denunciato dalla poliziaLa polizia ha scoperto che il giocatore dell'Udinese Gueye era alla guida della sua Audi con una patente contraffatta dopo un controllo di routine al... Temi più discussi: Udinese, guai per Gueye: guida con patente falsa, fermato al confine con la Slovenia; Udinese, Idrissa Gueye nei guai: fermato a Fernetti con una patente falsa; Guai per il talento dell'Udinese Gueye: guida con patente falsa, fermato al confine con la Slovenia; Fermato al valico di Fernetti con una patente falsa: nei guai un calciatore dell’Udinese. Udinese, guai per Gueye: guida con patente falsa, fermato al confine con la SloveniaFermato con una patente falsa. È finito nei guai Idrissa Gueye, 19enne dell’Udinese in prestito dal Metz. L’attaccante, che nello ... msn.com Fermato con patente falsa al confine: calciatore dell'Udinese nei guaiUdinese, Gueye fermato con patente falsa al confine sloveno: denunciato dalla Polizia. TRIESTE / UDINE – Un controllo di routine si è trasformato in un caso giudiziario per Idrissa Gueye, giovane ... nordest24.it Problemi con le autorità stradali, per Idrissa Gueye: l'attaccante senegalese in forza all'Udinese è stato denunciato da parte della Polizia Stradale dopo un controllo alla frontiera di Trieste, al valico Fernetti, con la Slovenia Il classe 2006 era a bordo di una - facebook.com facebook #Gueye, patente sospetta e denuncia: fermato il giocatore dell’ #Udinese x.com