Guerra Iran Trump parla di Età dell’oro mentre Hormuz riapre e la tregua regge sul filo

Nel Medio Oriente, la situazione si è evoluta rapidamente dopo una notte che sembrava potesse cambiare gli equilibri della regione. Le tensioni tra le parti sembrano aver portato a una tregua, seppur fragile e soggetta a condizioni. Nel frattempo, il rilascio del Golfo di Hormuz e l’intervento di alcuni leader politici hanno attirato l’attenzione internazionale, mentre le dichiarazioni di un ex presidente degli Stati Uniti hanno fatto discutere.

Il Medio Oriente esce da una notte che sembrava destinata a cambiare la storia. Le minacce di distruzione totale si sono trasformate, nel giro di poche ore, in una tregua fragile e condizionata. Donald Trump parla ora di “Età dell’oro”, mentre Iran e Stati Uniti sospendono le ostilità e riaprono il nodo strategico dello Stretto di Hormuz. Ma sotto la superficie resta tutto: la tensione, i missili, le proteste, le accuse reciproche. È una pausa, non una pace. E il mondo osserva un equilibrio che può rompersi in qualsiasi momento, mentre la diplomazia prova a correre più veloce della guerra. 06:38 – Trump: “Età dell’oro del Medio Oriente” Donald Trump affida a un messaggio sui social una visione ambiziosa e quasi paradossale rispetto alle ore precedenti: il Medio Oriente potrebbe entrare in una “Età dell’oro”. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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