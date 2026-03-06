Guerra in Iran Trump | Nessun accordo con Teheran tranne la resa incondizionata Stretto di Hormuz? Tutto risolto

Il presidente degli Stati Uniti ha dichiarato che non ci sono accordi con l’Iran, ad eccezione di una resa totale, e che la questione dello stretto di Hormuz è stata risolta. Ha aggiunto che, dopo la resa, è stata scelta una figura di leadership considerata valida. La situazione rimane tesa e non sono stati annunciati ulteriori dettagli ufficiali.

WASHINGTON – "Non ci sarà alcun accordo con l'Iran se non la resa incondizionata!". Lo scrive Donald Trump su Truth. STRETTO DI HORMUZ – Il presidente statunitense, Donald Trump, ha dichiarato alla CNN, di aver "risolto" le difficoltà inerenti allo Stretto di Hormuz. "Abbiamo appena raggiunto quota 25. Riuscite a immaginarlo? Ben 25 navi sono fuori uso. Stiamo andando molto bene nella regione", ha riportato la giornalista della CNN, riferendosi alle parole del presidente Trump.

Iran, esplosioni in diverse città. Il palazzo distrutto sullo stretto di Hormuz: «Una fuga di gas». Trump: «Teheran sta parlando con noi» – I videoDue esplosioni si sono verificate nelle ultime ore in Iran, causando diverse vittime.

Guerra Estados Unidos Irán: El momento de un bombardeo de Teherán contra Baréin #shorts

Esercitazione della Marina iraniana a Hormuz nel 2022. Credit: Iranian Army Office / AGFLo Stretto di Hormuz è stato di fatto bloccato e i prezzi del gas e del greggio continuano a salire. La guerra di Usa e Israele all’Iran inaugura un’era di mercati instabili. Ma neanche il presidente ... tpi.it

Guerra in Iran, Trump prepara la scorta per le navi bloccate nello Stretto di HormuzIl presidente Usa Donald Trump ha dichiarato di aver assicurato le compagnie di navigazione attive nell’area del Golfo contro i possibili rischi derivanti dal confitto tra Usa e Iran scoppiato il 28 f ... milanofinanza.it

Tg2. . Lo stretto di #Hormuz è stato dichiarato ufficialmente zona di operazioni belliche. Da giorni, le navi che trasportano merci ed energia sono bloccate nell'area. A rischio migliaia di marinai. Gli #StatiUniti ipotizzano di scortare le navi. Ma senza la fine della - facebook.com facebook

Una parte del petrolio che passa dallo stretto di #Hormuz può essere deviato, ma ciò non toglie che ci saranno comunque ricadute sull'inflazione in Europa: l'analisi di @emmevilla , analista dell' @ispionline #IranWar #IranIsraelWar #Iran x.com