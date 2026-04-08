Guerra Iran Donzelli | Si può criticare Trump ma non si discute il rapporto Usa Italia – Il video

Un politico ha affermato che, pur potendo criticare l'ex presidente statunitense, non si mette in discussione il rapporto tra gli Stati Uniti e l'Italia. Durante un evento a Roma, ha sottolineato che quando si esprime un sì, si intende dire sì, lasciando intendere che le relazioni tra i due paesi sono consolidate indipendentemente dalle opinioni personali sui singoli leader. La dichiarazione è stata fatta in un contesto che ha coinvolto anche la questione della guerra in Iran.

(Agenzia Vista) Roma, 08 aprile 2026 Guardi, si può criticare Trump, si può non essere d'accordo. Quando dobbiamo dire no, diciamo no, e mi sembra evidente come Italia, quando diciamo sì, diciamo sì. Ma non si deve mettere in discussione il rapporto tra Italia e Stati Uniti, non si deve indebolire l'Occidente. Si può dire no a Trump, si può criticare Trump, ma distinguiamo i singoli governi dalle nazioni e dai rapporti storici. Dopodiché, se qualcuno teorizza che bisogna uscire dalla NATO, distruggere l'Occidente e consegnarsi all'Iran, alla Cina e alla Russia, lo fa, non siamo noi. Noi crediamo che sia necessario difendere l'Occidente e, per difendere l'Occidente, sia necessario anche dire dei no e dire quando qualcuno sbaglia, se è un amico, dirgli che sbaglia", così Giovanni Donzelli idi FdI in un punto stampa in piazza Montecitorio. 🔗 Leggi su Open.online

La guerra in Iran non può risollevare l’economia disastrata della Russia (ma forse Trump sì)La guerra in Medio Oriente ha provocato un nuovo shock nei mercati energetici globali.

Crisi Iran, Meloni: Sulle basi Usa si condanna l'Italia, ma noi facciamo come la Spagna – Il video(Agenzia Vista) Roma, 11 marzo 2026 "Permettetemi anche di fare chiarezza, ancora una volta, sul tema delle basi militari.

Temi più discussi: Jafar Panahi è rientrato nell'Iran in guerra; Guerra in Iran, Trump: tra due o tre settimane ce ne andremo; Donzelli su Sigonella: Rapporti tra Usa e Italia rimangono solidi da decenni; RAI 3 * AGORÀ - 02/04(08.00) : LA GUERRA IN IRAN TRA CESSATE IL FUOCO E CRISI ENERGETICA, LO SCONTRO SULLO STRETTO DI HORMUZ DIVIDE I NEGOZIATI (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO - LINK / RIVEDI STREAMING).

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Guerra in Iran, quali sono i punti della proposta di pace con gli UsaDieci punti presentati dall'Iran agli Stati Uniti nella proposta di tregua del conflitto. Tra le novità, c'è l'ipotesi che l'Iran faccia pagare un pedaggio per il passaggio dallo Stretto di Hormuz. tg24.sky.it

La guerra in Iran potrebbe mettere a rischio il commercio di farmaci per i tumori. Non solo petrolio e gas, ma l’intera filiera globale dei medicinali è sotto pressione. Ce ne parla @dani_bgg - facebook.com facebook

Cioè il successo della guerra all’Iran consiste nel riaprire lo Stretto di Hormuz che era stato chiuso dalla guerra x.com