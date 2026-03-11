Crisi Iran Meloni | Sulle basi Usa si condanna l' Italia ma noi facciamo come la Spagna – Il video

In un video diffuso a Roma il 11 marzo 2026, un rappresentante politico ha dichiarato che l’Italia viene condannata per la presenza delle basi militari americane, mentre la Spagna si comporta in modo analogo senza subire critiche. La persona ha anche chiesto di fare chiarezza sul tema delle basi militari italiane, precisando che si tratta di un argomento spesso frainteso.

(Agenzia Vista) Roma, 11 marzo 2026 "Permettetemi anche di fare chiarezza, ancora una volta, sul tema delle basi militari. Mi pare che tutti i partner europei si stiano attenendo a quello che prevedono i loro accordi in questa materia. Anche il governo spagnolo, di cui tanto si parla, ha detto tramite il suo portavoce che 'esiste un accordo bilaterale tra Spagna e Stati Uniti, e al di fuori di quell'accordo non ci sarà alcun utilizzo delle basi spagnole'. Il che significa che l'accordo non viene messo in discussione e che non vengono messe in discussione tutte le attività che rientrano nell'accordo. È quello che sta facendo anche l'Italia, e francamente stupisce che questa scelta venga condannata in Patria ed esaltata in Spagna dalle stesse, identiche, persone. 🔗 Leggi su Open.online

Articoli correlati

Leggi anche: Crisi Iran, Meloni: Sulle basi Usa si condanna l'Italia, ma noi facciamo come la Spagna

Crosetto punge Sanchez: "Sulle basi agli Usa noi come la Spagna, però l'eroe è lui..."Il ministro della Difesa alla Camera ha spiegato che il compito dell’Italia in questo momento è “gestire le conseguenze” di una cosa “che non abbiamo...

Una raccolta di contenuti su Crisi Iran

Temi più discussi: Iran, Meloni e Crosetto al Colle da Mattarella: Crisi peggiore da decenni; Il mondo rischia il caos: l’allarme di Meloni sulla crisi iraniana e sui possibili effetti in Italia; La crisi del diritto internazionale è figlia della guerra in Ucraina: Meloni collega il conflitto in Iran con l’invasione russa; Meloni e l'Iran: L'obiettivo è che la crisi non dilaghi. Crosetto non ha mai smesso di fare il suo lavoro.

Meloni in Senato sulla crisi in Medio Oriente: Non vogliamo entrare in guerra. Ferma condanna alla strage delle bambine in IranLa premier sta relazionando ai senatori su come affrontare la pesante situazione bellica. Al suo fianco, i vicepremier Tajani e Salvini. Intervento Usa e Israele contro Iran fuori da diritto interna ... quotidiano.net

Meloni: Crisi in Iran tra le più complesse degli ultimi decenni, serve serietàVoglio relazionare al parlamento e relazionarmi con le forze politiche su come affrontare la crisi in Medio Oriente, una crisi tra le più complesse degli ultimi decenni che impone di agire con seriet ... ilgiornale.it

“Italia non andrà in guerra. Condanno la strage delle bambine a Minab e siamo solidali con i familiari” Meloni al Senato sulla crisi in Iran - facebook.com facebook

Meloni: Crisi in Iran tra le più complesse degli ultimi decenni, serve serietà @GiorgiaMeloni x.com