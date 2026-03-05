Chi vuole cosa nella guerra in Medio Oriente

Nella guerra in Medio Oriente, il regime iraniano considera questa battaglia una questione di sopravvivenza, mentre altri attori cercano di mettere ordine nelle alleanze e nelle strategie militari. Le fazioni coinvolte si confrontano con obiettivi e interessi diversi, creando un quadro complesso e instabile nella regione. La situazione rimane tesa, con frequenti escalation e movimenti di truppe e risorse.

Per il regime iraniano è una questione di sopravvivenza: per tutti gli altri mettere in ordine gli obiettivi è più complicato La guerra in Medio Oriente coinvolge molti paesi, ciascuno con obiettivi diversi: da un lato ci sono gli Stati Uniti e Israele, che apparentemente vogliono la stessa cosa ma in realtà non proprio. Poi c’è l’Iran, il cui regime sta cercando di sopravvivere all’aggressione, attaccando Israele e i paesi del Golfo, che stanno ancora valutando se e come rispondere. Proviamo a capire quali sono gli obiettivi, uno per uno. L’amministrazione statunitense Il settimanale New Yorker qualche giorno fa ha pubblicato un articolo intitolato: «Donald Trump può vincere una guerra se non riesce nemmeno a spiegare perché l’ha iniziata?». 🔗 Leggi su Ilpost.it

