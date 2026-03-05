chi vuole cosa nella guerra in medio oriente

Nella guerra in Medio Oriente, il regime iraniano considera questa battaglia una questione di sopravvivenza, mentre altri attori cercano di mettere ordine nelle alleanze e nelle strategie militari. Le fazioni coinvolte si confrontano con obiettivi e interessi diversi, creando un quadro complesso e instabile nella regione. La situazione rimane tesa, con frequenti escalation e movimenti di truppe e risorse.

Per il regime iraniano è una questione di sopravvivenza: per tutti gli altri mettere in ordine gli obiettivi è più complicato La guerra in Medio Oriente coinvolge molti paesi, ciascuno con obiettivi diversi: da un lato ci sono gli Stati Uniti e Israele, che apparentemente vogliono la stessa cosa ma in realtà non proprio. Poi c’è l’Iran, il cui regime sta cercando di sopravvivere all’aggressione, attaccando Israele e i paesi del Golfo, che stanno ancora valutando se e come rispondere. Proviamo a capire quali sono gli obiettivi, uno per uno. L’amministrazione statunitense Il settimanale New Yorker qualche giorno fa ha pubblicato un articolo intitolato: «Donald Trump può vincere una guerra se non riesce nemmeno a spiegare perché l’ha iniziata?». 🔗 Leggi su Ilpost.it

Guerra Medio Oriente, chi è alleato con chi. Filo-Usa e amici dell’Iran: la mappa degli schieramentiRoma, 4 marzo 2026 – Gli attacchi congiunti di Stati Uniti e Israele contro l’Iran e la risposta di Teheran hanno gettato il Medio Oriente in un caos...

Cosa succede ora che l’Iran ha chiuso lo Stretto di Hormuz e quali sono i rischi per l’economia mondialeDopo l'escalation del conflitto in Medio Oriente, l'Iran ha bloccato lo Stretto di Hormuz impedendo a petroliere e navi commerciali di attraversarlo ... fanpage.it

«Non siamo in guerra e non vogliamo entrarci». Giorgia Meloni torna a parlare delle tensioni in Medio Oriente e del ruolo dell'Italia nel conflitto. Ospite del programma radiofonico «Non stop news» su Rtl 102.5, la premier ha illustrato anche la questione dell'us - facebook.com facebook

Il conflitto in Medio Oriente si è allargato fino all'Oceano indiano. Gli Stati Uniti hanno dichiarato di aver abbattuto una nave da guerra iraniana, la Iris Dena, che si trovava al largo delle coste dello Sri Lanka x.com