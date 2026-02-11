Camera oggi question time con i ministri Tajani Roccella e Urso

Oggi alle 15, la Camera dei Deputati apre i lavori con il question time. I ministri Tajani, Roccella e Urso rispondono alle domande dei deputati in diretta su Rai Parlamento. L’Aula di Montecitorio si riempie di cronisti e politici pronti a seguire gli interventi. La seduta si concentra sui temi che più interessano il governo e il Paese.

(Adnkronos) – Si svolge oggi, mercoledì 11 febbraio, alle 15, il question time trasmesso dalla Rai in diretta televisiva dall'Aula di Montecitorio, a cura di Rai Parlamento.

