Negli ultimi anni, il conflitto si è spostato anche nel mondo digitale, dove gli algoritmi influenzano le percezioni degli utenti più di quanto si possa pensare. Le piattaforme online raccolgono dati per profilare gli utenti, creando un sistema di controllo invisibile che può mettere a rischio la tenuta democratica. La profilazione, infatti, rappresenta un rischio sistemico che va oltre le semplice privacy, coinvolgendo la manipolazione delle opinioni e delle percezioni collettive.

La guerra non passa più soltanto dai carri armati o dalle sanzioni economiche. Si muove, piuttosto, dentro gli algoritmi, nelle pieghe invisibili delle piattaforme digitali, nella capacità di modellare percezioni prima ancora che opinioni. È qui che si gioca la partita più delicata per le democrazie contemporanee: quella della guerra cognitiva. Un terreno scivoloso, ancora in larga parte inesplorato dal legislatore, ma già pienamente operativo nella pratica. Formiche.net ne ha parlato con Andrea Gatti, consigliere giuridico della vicepresidente del Garante privacy e docente di diritto pubblico comparato all’Università di Padova. Professore, si parla sempre più spesso di guerra cognitiva. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Guerra cognitiva e tenuta democratica. Gatti spiega perché la profilazione è un rischio sistemico

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presunti sponsor del terrorismo e conducono una guerra cognitiva e comunicativa volta a legittimare le menzogne su cui si fondano le loro misure. #TumbaElBloqueo 3/3 x.com

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