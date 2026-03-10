Il governo ha circa un anno di tempo prima delle prossime elezioni, e il destino politico dipende anche dalla riforma in corso. La questione riguarda la stabilità democratica italiana, che potrebbe essere influenzata dalle decisioni prese in questa fase. Gli italiani avranno l’ultima parola nelle urne, dove si esprimeranno sui cambiamenti e sulla direzione del paese.

"Il governo ha ancora circa un anno di vita: se non siamo piaciuti lo diranno nelle urne gli italiani. E, nel caso, andremo a casa. Ma adesso non è in discussione il governo ma una serie di norme da cui dipende il futuro dell'equilibrio dei poteri e della tenuta democratica in Italia". Lo ha detto il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano, nel corso di un confronto pubblico sulla riforma della giustizia al Centro Studi Americani a Roma "Questo prescinde dal governo in carica - ha aggiunto -. Massimo rispetto per le opinioni diverse dalla mia ma c'è un sondaggio dove su un campione di 100" persone "che votano per il no il 58% vota perché vuole mandare a casa il governo Meloni, questo è un segno non rassicurante". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "Dalla riforma dipende la tenuta democratica italiana"

